Casati Stampa | impegno - natura e svago

(Di giovedì 25 aprile 2024) Solidarietà e ambiente nella quarta edizione di "Primavera in Villa", la manifestazione organizzata dal Centro culturale San Paolo e Anffas NordMilano all’interno del progetto "Cura Accessibile" finanziato da Fondazione Comunitaria NordMilano, in collaborazione con l’assessorato alla Centralità della Persona e Welfare del Comune. Nel weekend Villavedrà un ricco programma di appuntamenti che spazierà dalle visite guidate a incontri con autori e testimoni, mostre, laboratori di giardinaggio per i più piccoli, ma anche spazi espositivi e momenti di relax dedicati all’aperitivo. Tutto questo si inserisce nel più ampio programma di inclusione sociale con protagoniste le persone con disabilità della Cooperativa Arcipelago - Anffas NordMilano di Cinisello. Nel corso della due giorni verranno raccolti fondi per il "Progetto Camerun", che ...

Paderno, il saluto di Ezio casati: "Mi hanno proposto le Europee, ma finisco da sindaco" - Non cercherà il bis alle elezioni Amministrative e non si candiderà in nessuna lista per il consiglio comunale. "Ho cercato di lavorare con disciplina e onore, come chiede la Costituzione. Sono stati ...ilgiorno

