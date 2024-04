Al Ittihad vs Al Shabab – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 25 aprile 2024) Nella disperata speranza di mantenere vive le possibilità di arrivare tra i primi tre alla fine di questa stagione, l’Alaccoglierà l’Alper uno scontro in Saudi Pro League venerdì 26 aprile sera. L’ultima volta i padroni di casa si sono imposti con cinque gol di scarto, conquistando i tre punti tanto necessari, mentre l’Alha offerto una prestazione a cinque stelle sul terreno di casa. Il calcio di inizio di Alvs Alè previsto alle 20 Anteprima della partita Alvs Ala che punto sono le due squadre AlDopo la deludente sconfitta per 4-1 contro i giganti sauditi dell’Al Hilal l’11 aprile, l’Alè tornato in Pro League sabato ed è riuscito a raccogliere ...