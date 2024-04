Esplosione e incendio alla stazione di servizio di Crotone sulla statale 106 | due persone avvolte dalle fiamme

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Incidente sul lavoro in un distributore di benzina a, dove in seguito a un’due addettimanutenzione sono rimasti ustionati

esplosione in una stazione di servizio a crotone, due feriti. Interviene l’elisoccorso - Ricoverati in ospedale. Stavano eseguendo dei lavori di manutenzione. Indagini in corso per accertare la dinamica dello scoppio ...corrieredellacalabria

esplosione in distributore carburanti a crotone: due operai gravemente feriti - crotone - Nel primo pomeriggio di oggi, una violenta esplosione ha scosso un distributore di carburanti situato lungo la statale 106, nella periferia sud di crotone. Due operai, impegnati in lavori di ...infooggi

crotone, esplosione in un'area di servizio: feriti due operai - Erano impegnati nella manutenzione dell'impianto Gpl e sono rimasti ustionati. L'incidente nella zona di Poggio Pudano ...rainews