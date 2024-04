Baronissi - la candidata Petta | In campo con 3 liste per costruire la storia di domani

baronissi, Comunali. La candidata Sindaco Anna Petta: “In campo con 3 liste per costruire insieme la storia di domani” - Anna Petta: “Partiamo da qui per una nuova stagione amministrativa, per la baronissi che vogliamo per i nostri figli” baronissi, 24 Aprile – La prima candidata Sindaco Donna della Città di baronissi s ...sciscianonotizie

baronissi, Elezioni 2024: Anna Petta in campo con tre liste - Comunali baronissi, La Candidata Sindaco Anna Petta: “In campo con 3 liste per costruire insieme la storia di domani”. Anna Petta: “Partiamo da qui per una nuova stagione amministrativa, per la ...zon

Elezioni a baronissi: tre liste in campo per Anna Petta, c'è anche il Pd - La prima donna candidata a sindaco: “Partiamo da qui per una nuova stagione amministrativa, per la baronissi che vogliamo per i nostri figli” ...salernotoday