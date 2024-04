Milan-Inter - la vigilia non ha eguali | tra solitudine e amore infinito – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’vede lo scudetto in casa del. Una vittoria e tutto sarà realtà. Ieri ad Appiano Gentile – scrive Tuttosport – erano in migliaia a supportare i ragazzi di Simone Inzaghi che stanno per entrare nella storia. STORICO – Un derby che potrebbe diventare storico. L’è vicina a vincere la sua seconda stella e potrebbe farlo in casa deldavanti a 80 mila rossoneri. Ieri tra Appiano Gentile eello c’è stato un mondo di differenza. Se da un lato i tifosi nerazzurri hanno invaso – scrive Tuttosport – le strade adiacenti al centro sportivo dell’, i cugini deldopo la contestazione a Pioli, si sono presentati in un centinaio. Alla Pinetina invece, presenti oltre 4000 anime nerazzurre che hanno voluto far sentire il proprio sostegno alla ...