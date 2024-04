L’Europa è il continente che si sta riscaldando di più - mortalità aumentata del 30% in vent’anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Proprio dopo che l’Unione europea ha rinnegato le misure principali del Green Deal, boicottato dal Ppe della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, un report rivela cheè ilche si stapiù rapidamente: un vero e proprio hotspot climatico con un aumento delle temperature pari a circa il doppio della media globale. Lo afferma il rapporto sullo ‘Stato europeo del clima 2023’ redatto da Copernicus e dall’Organizzazione meteorologica mondiale. I dati – I tre anni più caldi sono stati quelli a partire dal 2020. Lalegata al caldo, inoltre, èdel 30% negli ultimi 20 anni. Secondo le stime dell’International Disaster Database, nel 2023 in Europa sono morte 63 persone per tempeste, 44 per inondazioni e 44 per incendi. Le perdite economiche, ...