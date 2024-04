Calcio a 5 Serie B - C1 e C - risultati e marcatori delle gare play-off e titolo regionale tra il 19 e il 20 aprile

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il Cus Ancona, nei-off diB, perde a Rieti 4-3 ma resta in corsa per il passaggio del turno. Ko del Chiaravalle contro Gagliole:diC2 quasi sfumato ANCONA, JESI e CHIARAVALLE, 222024 – Non è stato un bel weekend per ila 5 anconetano quello tra venerdì 19 e sabato 20. Jesi a parte (leggi l’articolo), sia il Cus Ancona nei-off diB che il Chiaravalle nella prima giornatadeldiC2 hanno alzato bandiera bianca. I cussini, comunque, sono ancora in corsa per qualificarsi per i quarti di finale con il ritorno da giocare in casa, partendo ...