Napoli - tutti i numeri del disastro | da Garcia a Calzona passando per Mazzarri

(Di domenica 21 aprile 2024) Inon mentono mai. Idelsono lo specchio delche si è consumato in questa scellerata stagione agonistica. Un fallimento totale sul piano sportivo per i campioni...

Napoli, rissa tra genitori sugli spalti durante la gara col Parma: un papà finisce in ospedale - La tensione generata dopo il secondo gol del Parma. Muto ha esultato in maniera provocatoria provocando la reazione dei genitori del napoletani. Un ragazzino del Napoli ha superato la staccionata per ...corriere

A Napoli applausi per Scurati che legge il monologo - Applausi a La Repubblica delle Idee, a Napoli, per lo scrittore Antonio Scurati. Quello di oggi è il primo incontro al quale Scurati prende parte dopo che il suo monologo sul 25 aprile è stato ...ansa