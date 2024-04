Modello 730 | come recuperare tutte le spese Compilazione più facile - sconti per 105 mld di euro

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di domenica 21 aprile 2024) Il '730' non ha nulla a che vedere con quanto accadeva qualche decennio fa. Negli ultimi anni e' cambiato profondamente. Un lavoratore dipendente o un pensionato che voglia per esempiolemediche, scolastiche, sportive, universitarie, puo' farlo in piena autonomia, senza ricorrere a un Caf. Pero' c'e' un problema: per non incorrere in errori e, conseguentemente, in un mancato rimborso economico, prima di accendere il computer e collegarsi al sito dell'Agenzia delle entrate e' necessario che si studi bene le istruzioni che quest'anno ammontano a 152 pagine, otto in piu' rispetto alla stessa edizione del 2023. Segui su affaritaliani.it