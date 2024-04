Calcio - Udinese verso esonero Cioffi | arriva Cannavaro

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 21 aprile 2024) caption id="attachment 330208" align="alignleft" width="300" Fabio/captionFabiosarà il nuovo allenatore dell'. Dopo la sconfitta nello scontro salvezza con il Verona, la società ha deciso di cambiare guida tecnica e di sollevare dall'incarico Gabriele.L', di fatto, è ancora da ufficializzare ma nella giornata di domenica i friulani hanno raggiunto l'accordo con l'ex allenatore del Benevento, che lunedì 22 aprile è atteso a Udine per firmare il contratto che lo legherà al club bianconero.esordirà il prossimo 25 aprile nel recupero della gara contro la Roma e affronterà Daniele De Rossi, suo ex compagno di Nazionale: i due si erano già incrociati nella passata stagione in uno Spal-Benevento terminato 2-1 a favore dell'ex difensore ...