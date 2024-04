Basilicata - primo giorno di voto | affluenza in calo

(Di domenica 21 aprile 2024) Alle ore 19 il dato è del 27,5% (12 punti in meno rispetto al 2019). I cittadini lucani sono chiamati altra oggi e domani per scegliere il loro presidente dei prossimi cinque anni tra Vito Bardi (centrodestra) e Piero Marrese (centrosinistra)

Instant Mood Arcadia: Basilicata, la sfida social Bardi-Marrese - Arcadia ha analizzato la mappa digitale delle keyword nominative "Vito Bardi" e "Piero Marrese", ovvero del Presidente della Basilicata uscente e del candidato del centro-sinistra. "Negli ultimi 30 ...primapaginanews

Elezioni regionali in Basilicata, al voto con lentezza e qualche polemica - Al termine della prima giornata di voto per eleggere il presidente della giunta regionale e 20 consiglieri, in Basilicata la prospettiva di un'affluenza ai seggi che farà fatica ad arrivare al 50 per ...ansa

Risultati Affluenza Elezioni Regionali Basilicata 2024/ I dati su province e comuni, le rilevazioni - Affluenza Elezioni Regionali Basilicata 2024, risultati e dati in diretta su province e comuni, le rilevazioni, confronto con l'ultima tornata elettorale ...ilsussidiario