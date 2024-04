Firenze | tramvia in piazza della Libertà Nardella | A maggio in San Marco video

(Di sabato 20 aprile 2024) Per la lineache porterà in"siamo vicinissimi alla conclusione, questo tratto importante che fa tutto viale Spartaco Lavagnini fino al Parterre sarà il primo tratto di prova", "sono fiducioso" sul fatto che "aarriveremo aSan. Vedremo il tram circolare in questi giorni lungo viale Lavagnini e sarà anche un grande segno di concretezza e di successo" L'articolo proviene daPost.

