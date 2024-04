Devo dire una cosa su Paolo Bonolis Isola dei Famosi - Luxuria gela Sonia Bruganelli Attimi di tensione in studio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 aprile 2024) “unasu”.deilascia senza parole. Non sappiamo quanto il siparietto sia stato preparato, ma la reazione dell’opinionista ovviamente non è passata inosservata. È successo durante l’ultima puntata dell’dei2024, in, oltre a Vladimir e l’ex di, anche Dario Maltese. È stata una serata a dir poco piena di avvenimenti: il primo, chiaramente, l’eliminazione di Francesco Benigno dal reality per chiari ancora molto oscuri. >> “C’è un ladro: ecco chi è!”.dei, la rivelazione choc in puntata: ...