Universitari e sosta low cost | Decisione anacronistica

(Di giovedì 18 aprile 2024) di Mario Ferrari PISA "La questione è in primo luogo ambientale: bisogna favorire misure che alleggeriscano il numero di auto in circolazione in città e agevolare il lasciare l’auto prima di entrare in città". È netta la posizione di Leonora Rossi, presidente della Federazione Italiana Ambiente e Biciclette (FIAB) di Pisa, sull’agevolazione per i parcheggi riservata agli studenti dell’Università di Pisa, che adesso potranno usufruire degli stalli blu pagando il prezzo della tariffa residenti. A partire dai prossimi giorni, infatti gli iscritti all’Università di Pisa potranno richiedere gratuitamente l’autorizzazione annuale per accedere alla tariffa residenti al parcometro (tasto giallo) o tramite le app, per una sola autovettura di proprietà o di un componente appartenente allo stesso stato di famiglia. L’applicazione della tariffa agevolata agli studenti è stata approvata nella ...