Lo Stato va sostenuto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il principio di progressività è rispettato quando si parla di imposte dirette, ad esempio l’IRPEF, ma non può essere riferito alle imposte indirette come l’IVA, che colpisce tutti i consumatori allo stesso modo. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.