Auriemma | La moglie di Conte innamorata di Napoli De Laurentiis ha fatto una cosa folle

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 18 aprile 2024) Secondo Raffaele, Ladispinge per venire a, Desarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra record. Secondo quanto rivelato da Raffaelea Radio CRC, Aurelio Desarebbe pronto a tutto pur di convincere Antonioa diventare il nuovo allenatore del. “Ilcheabbia contattato Ciro Ferrara per fare il suo secondo, ovunque andrà, significa che si sta organizzando per tornare ad allenare. Ladiè tremendamentedi, questo è un elemento attrattivo ulteriore”. 200 Milioni per il Mercato Secondo il giornalista, il presidente azzurro ...