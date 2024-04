Il primo presidente di Federico Chiesa a CM | 'Ci sentiamo spesso | non è contento per il ruolo Se resta Allegri'

Giornata made in Italy/ Schillaci: dieta mediterranea eccellenza italiana che promuove la salute - «Oggi si celebra la prima giornata nazionale del made in Italy, fortemente voluta da questo Governo, e come Ministero della Salute abbiamo deciso di dedicare un evento alla dieta mediterranea perché ...sanita24.ilsole24ore

Al Vinitaly 2024 è il giorno della visita di Giorgia Meloni - La presenza coincide con la giornata del Made in Italy, ha ricordato, "istituita con un disegno di legge voluto dal governo" ...rainews

Olimpiadi di Parigi, il «piano B» di Macron in caso di minacce terroristiche: «Cerimonia limitata al Trocadero» - Per il ministro dell’Interno non esistono rischi evidenti, ma il Paese si sta attrezzando comunque. Accettati anche gli atleti russi e bielorussi, solo se non sostengono la guerra ...corriere