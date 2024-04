Omicidio Sofia Castelli | l’ex fidanzato condannato a 24 anni di reclusione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Cologno Monzese (Milano), 12 Aprile 2024 – La Corte di Assise di Monza haa 24diZakaria Atqaoui, il 23enne che all'alba del 29 luglio 2023 ha ucciso con otto coltellate nel sonno la ex 20ennedopo essersi nascosto nell'armadio della casa della ragazza. L'italo-marocchino, detenuto in carcere, è imputato divolontario aggravato da premeditazione, futili motivi e uso del mezzo insidioso, di nascondersi nell'abitazione della vittima per tenderle l'agguato mortale. Al processo si sono costituiti parti civili familiari e parenti di, oltre all'amica Aurora Fiameni, che dormiva nella stanza accanto quando la giovane è stata uccisa e il Centro Antiviolenza di Milano che tutela le vittime di abusi. Tutte le parti ...