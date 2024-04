La telecamera a lampadina IMOU vince il prestigioso iF Design Award 2024

(Di venerdì 12 aprile 2024) MONACO di BAVIERA, 12 aprile/PRNewswire/Recentemente i risultati deliF(International Forumsono stati formalmente svelati in Germania. Un prodotto pionieristico con il marchio: la, con la sua filosofia diunica e l'applicazione all'avanguardia di tecnologie intelligenti, si è distinta da un gruppo di quasi 11.000 prodotti da 72 paesi e regioni geografiche di tutto il mondo. Dopo un meticoloso esame da parte degli esperti internazionali che compongono la giuria indipendente dell'iF, questa creazione innovativa si è assicurata il favore di 132 revisori, aggiudicandosi infine questo famoso riconoscimento. L'iF ...

