MIlan-Roma 0-1 | decide ancora Mancini Due traverse e tante proteste per il diavolo

(Di giovedì 11 aprile 2024)o, 11 aprile 2024 – Come nel derby di campionato con la Lazio,. E consegna allal'andata dei quarti di finale Europa League nella casa (stracolma, come sempre) del. Rossoneri che protestano, a ragion veduta: l'azione che ha portato al corner decisivo è macchiata da un fuorigioco di Lukaku. Mentre nel finale Abraham tocca di mano un corner.e recriminazioni: duecolpite da Adli e Giroud. Ma eccezion fatta per l'assalto rossonero degli ultimi venti minuti, è De Rossi a vincerla. E a sorprendere tatticamente: 4-4-2 senza palla, con El Shaarawy a destra e Pellegrini a sinistra (in possesso si accentra lasciando spazio a Spinazzola). Dybala a partire sul centro-sinistra e a svariare, Lukaku ...