Corsa per una poltrona a Palazzo Ma è spoglia la rosa dei candidati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Sono lontani i tempi quando le competizioni elettorali amministrative di ciascun paese polarizzavano l’attenzione degli addetti ai lavori anni prima della scadenza. Alle amministrative dell’8-9 giugno manca davvero pochissimo, ma sono ancora poche le liste in lizza, con qualche eccezione. Per esempio a Rescaldina lo schieramento di contendenti sembra già definitivo con il sindaco uscente Gilles Ielo per Vivere Rescaldina (centro-sinistra), Luca Perotta per Cambia Rescaldina (centro-destra), e l’indipendente Tommaso De Candia con una lista che porta il suo nome. Sembra fatta anche per Busto Garolfo che presenta tre liste: Giovanni Rigiroli per Busto Garolfo Paese Amico (centro-sinistra), Marcello Manno per Paese Libero, Marco Binaghi per Lega/Forza Italia e Patrizia D’Elia per il gruppo Insieme per Busto (lista civica). Scontro a due invece per il paese di Inveruno con il ...