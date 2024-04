Motocross | GP Trentino 2024 | programma | orari | tv | streaming Calendario 13-14 aprile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 aprile 2024) Nel week end del 13-14andrà in scena il quarto appuntamento del Mondialedi. Dopo quanto accaduto a Riola Sardo, si prosegue nella campagna nel nostro Paese e a Pietramurata i centauri vorranno regalare spettacolo per il GP del, su uno dei tracciati ormai diventati abituali deliridato. Una tappa nella quale, chiaramente, i piloti italiani vorranno fare bene, davanti al pubblico di casa. Nella classe regina riprende la caccia allo spagnolo Jorge Prado, strepitoso nell’appuntamento sulla sabbia sarda. L’iberico ha fatto doppietta, dimostrando di vivere un grandissimo momento di forma in sella alla GasGas. Cercherà di impensierirlo l’accoppiata Tim Gajser (Honda)-Jeffrey Herlings (KTM). Da non sottovalutare anche il francese Romain Febvre (Kawasaki). Nella ...