Joe Hisaishi in Vienna | nuovo album per il compositore dello Studio Ghibli

(Di lunedì 8 aprile 2024) MILANO – Nel 2023 la sua colonna sonora per il film ‘Il Ragazzo e l’Airone’ gli è valsa la prima nomination ai Golden Globe. Il 30 marzoscorso anno Joeha fatto il suo trionfale debutto sul podio di un Musikverein ditutto esaurito, dirigendo un programma di opere proprie. Ora Deutsche Grammophon ha annunciato l’uscita di ‘Joein’, il secondodel pluripremiato, direttore d’orchestra e pianista giapponese per l’etichetta gialla. Questa nuova registrazione fa seguito al grande successo del debutto su DG con A Symphonic Celebration – Music from thefilms of Hayao Miyazaki, uno deglidi musica classica più venduti al mondo nel 2023. ‘Joe ...

