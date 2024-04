Atalanta Primavera show | quarta vittoria di fila e terzo posto L’Under 23 ne fa 4 e vola ai playoff di Serie C

(Di lunedì 8 aprile 2024) Alzano Lombardo. Momento magico per l’che batte 1-0 i pari età del Genoa e inlaconsecutiva nel Campionato1. Un successo di misura, ma prezioso: i nerazzurri, infatti, si confermano terza forza del torneo e rimangono agganciati a Roma e Inter, lontane rispettivamente uno e due punti. Il match si è risolto nelle sue battute iniziali, grazie al blitz vincente di Tornaghi (al primo gol stagionale) sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Manzoni. Il prosieguo della gara vede la squadra di Bosi in piena gestione, ma senza la necessaria dose di cinismo per trovare il raddoppio. E così, nel finale, ci vuole un super Pardel, felino nello sbarrare la porta a Thorsteinsson e ad evitare un pareggio che avrebbe avuto il forte retrogusto ...

