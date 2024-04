Stop al primo Pronto soccorso privato in Veneto | la Asl lo scopre dai giornali e ferma tutto | «Perché non possono farlo»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 aprile 2024) Dell’esistenza delini responsabili della Ulss 9 nel Veronese lo hanno scoperto solo leggendo i. A poche ore dall’annuncio, il progetto a Legnago della clinica Domus Salutis è statoto dalla Regione, che attraverso l’assessora alla sanità Manuela Lanzarin sull’Arena ammette che di quell’iniziativa il suo ufficio sarebbe stato completamente all’oscuro. Secondo Lanzarin, il progetto che prevedeva un’alternativa ai centri di emergenza degli ospedali pubblici non può essere avviata dalla Domus Salutis«non ne ha i requisiti». Cosa dice la legge Il progetto prevedeva di offrire un servizio per trattare i «codici minori», ovviamente a pagamento. Niente da fare per ora, anche ...