Softball | Serie A1 2024 | Collecchio e Castellana si dividono le gioie domenicali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) Si è giocato quest’oggi l’ultimo doppio confronto necessario affinché fosse portata a conclusione la seconda giornata diA1 2023-di. La sfida è quella tra, sempre incerta in entrambe le occasioni. Nel primo match, in particolare, comincia bene Bassi che va in prima, poi ruba la base e su singolo di Marsteller firma l’1-0 per. Fa quasi la stessa cosa Gregnanin pochi minuti dopo, con l’aiuto dei sacrifici di Casetta e Beltrame. L’1-1 permane fino al sesto inning, quando, a basi piene, entrano tre punti a favore dicon il doppio di Sbrissa che vale il 4-1. Nel settimo, poi, l’attacco casalingo fa il resto, e tocca a Colonna il doppio da due punti del 5-4 a favore di ...