Quando Sabrina Ferilli mi corteggiava con rose rosse Nancy Brilli | la confessione sconvolgente

(Di domenica 7 aprile 2024) Sessant'anni vissuti "tutti e intensamente, con degli azzardi ma anche con coscienza e tanta energia". Ma nessun traguardo o tempo di bilanci, solo una gran bella "cifra tonda nella vita" perche si racconta all'Adnkronos alla vigilia del suo compleanno, il prossimo 10 aprile, e ripercorre le fasi importanti della sua vita: dalla morte della madreaveva 10 anni "un dolore che mi ha cancellato la memoria", alla nonna "non una seconda mamma ma una tutrice", al primo lavoro come attrice "fatto per guadagnare due soldi" fino alla svolta, dopo pochissimo, verso il successo "in questo mestiere che è stata la mia cura". E poi l'amore: quello per gli altri "una cosa che mi definisce" e quello romantico "oggi non ho un uomo" ma "ho una famiglia di cuore, molto meglio di quella di sangue che è un terno a lotto" ...

Sabrina Ferilli torna in prima serata su Rai 1 come protagonista dell’attesissima serie tv Gloria, sei episodi all’insegna della commedia all’italiana in cui l’attrice si cala nei panni di un’ex ... (quotidiano)

Nancy Brilli: «Mia madre morì Quando avevo 10 anni. Sono cresciuta con mia nonna, odiava le donne. Io rifatta No, sono fotogenica» - Nancy Brilli compie 60 anni, ma la sua energia e il suo rapporto con la bellezza restano immutati, come racconta all'Adnkronos, alla vigilia del suo compleanno, il prossimo 10 aprile.ilmessaggero

Call My Agent Italia 2, come finisce la seconda stagione della serie tv di Sky - Venerdì 5 aprile in tv (e on demand) su Sky e in streaming su NOW sono usciti le puntate 5 e 6, ovvero gli episodi conclusivi della seconda stagione di Call My Agent Italia, la serie comedy adattament ...today

Il libro Némesis della scrittrice romana Sabrina Morelli proposto alla seconda edizione del Premio Strega Poesia - Il libro Némesis della scrittrice romana Sabrina Morelli proposto alla seconda edizione del Premio Strega Poesia Spiega l'autrice «Ho voluto ricreare in ...romadailynews