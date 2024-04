Ora il segretario della Nato dice che l’Ucraina dovrà fare qualche concessione per fermare la guerra

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 7 aprile 2024) IlgeneraleJens Stoltenberg fa esplicito riferimento a concessioni da parte di Kiev per arrivare a una soluzione del conflitto in Ucraina. Il sostegno militare occidentale però non si discute e servirà a costringere la Russia a rinunciare ai suoi obbiettivi di occupazione di vari territori ucraini ma alla fine anche l'Ucraina potrebbe trovarsi costretta a“tipo di compromesso”.