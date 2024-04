Incendio a Gazzada | a fuoco lo scantinato di una palazzina | 4 persone intossicate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024)– Vigili delin azione questa mattina dopo le 9, la richiesta di intervento è arrivata dain piazza San Bernardino dove unstava interessando lodi un edificio. Sul posto sono tempestivamente arrivate le squadre di Varese con due mezzi, gli operatori hanno rapidamente spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Sul posto anche i soccorsi del 118 che hanno assistito quattroleggermenteper aver respirato il fumo prodotto dall’. Le loro condizioni non destavano preoccupazione ma a scopo precauzionale sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti. Ancora da chiarire le cause delle fiamme ma dai primi rilievi sarebbero scaturite da un corto circuito. L’intervento dei ...