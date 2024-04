Murgia | in eredità anche un debito col fisco Il figlio | non c’è stato tempo | ci pensiamo noi

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La casa in Sardegna, dove vive la mamma, gravata da ipoteca per dei tributi non versati. “Banali situazioni che avrebbe risolto da sola se fosse stata bene”

Francesca Fialdini: "In passato ho subito molestie. Potevo perdere il lavoro, ma non ho avuto paura di dire di no": In questo, mi ritengo una donna del fare, come quella bellissima frase di Michela Murgia che dice ... Credo che sia l'eredità migliore che un genitore possa dare a un figlio". Oggi Francesca Fialdini ...

Il nudo torna in scena: ... ndr ) vedo tanti maschi; c'è più sensibilità sul body shaming ; Michela Murgia - con i suoi scritti e con la sua morte 'pubblica' - ha lasciato un'eredità forte. Siamo in un frangente importante, sì,...