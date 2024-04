Lazio | stavolta Tudor non fa il miracolo | vince la Juve 2-0

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 aprile 2024) Cambiano gli allenatori, ma laè sempre la stessa. Una partita va bene – sabato ha dominato contro lae vinto con Marusic al 93’ – e oggi, tre giorni dopo, va malissimo contro la stessache liquida i biancocelesti con Chiesa e Vlahovic nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Che cosa è cambiato oggi rispetto a sabato? Tutto. I romani sono apparsi sùbito stanchi, mentre i padroni di casa non hanno forzato rimandando le stoccate al secondo tempo, quando gli ospiti presumibilmente avrebbero esaurito gran parte delle scarse risorse fisiche. Il secondo errore è stato quello didi mandare in campo all’inizio i senatori, che non hanno combinato niente, a parte una traversa colpita da Luis Alberto. Quando il mister s’è deciso a sostituirli, era troppo tardi e i nuovi entrati si sono trovati ...