Scoprire Papa Ratzinger | faro del cristianesimo e argine al relativismo Il libro di Riccardo Pedrizzi

(Di lunedì 25 marzo 2024) “Quella che stiamo vivendo – ebbe a dire qualche anno faFrancesco – non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento di epoca”. In questo “cambiamento di epoca” il peso della crisi contemporanea è tanto più grande in quanto paiono venire meno, nel sentire collettivo, i riferimenti di una “religione culturale” che, per secoli, ha dato un ordine alle coscienze personali e perfino agli Stati. Oggi, sotto i colpi di una modernità corrosiva, la Chiesa non vive più in un mondo che è già cristiano. La conseguenza non è solo una perdita di potere da parte della Chiesa ma uno spaesamento collettivo ed una serie di nuove domande per chi voglia ritrovare il senso ed il valore attuale di principi che hanno informato la nostra Civiltà e dato ragioni esistenziali profonde alle genti. Che fare allora in un tempo che sembra avere perso il valore culturale, ...