Via Ciuffelli Ecco il cantiere ’riparatorio’

(Di sabato 23 marzo 2024) TODI – È iniziata da alcuni giorni la nuova posa delle mattonelle in via, davanti alla scalinata di San Fortunato, tratto che aveva registrato problemi di tenuta nonostante sia stato recentemente ripavimentato. L’intervento, che la ditta esecutrice sta eseguendo a proprio carico, ha richiesto alcune verifiche per individuare la causa del problema che ha generato comprensibili malumori da parte di cittadini e commercianti. In una nota l’amministrazione comunale, tenendo conto dell’avvicinarsi delle festività pasquali e dei disagi che l’ennesima modifica alla viabilità e alla sosta comporteranno, si giustifica: "Alla rimozione delle lastre – dice il sindaco - è emerso che la soletta sottostante si presentava in alcune zone in parte ammalorata. Tra le cause ipotizzate c’è la pioggia caduta proprio nei giorni della lavorazione e le significative escursioni ...

