LA CORSA CONTINUA! L’Italia asfalta la Danimarca ed è in semifinale ai Mondiali di curling femminile!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 23 marzo 2024)ha sconfitto lacon il punteggio di 7-4 e ha staccato il biglietto per le semifinali dei2024 di. La nostra Nazionale si è imposta di forza nel qualification game andato in scena sul ghiaccio di Sydney (Canada): la terza forza del round robin, capace di infilare dieci successi nella fase a gironi, ha avuto la meglio sulla sesta classificata e prosegue così la propria meravigliosa rinnella rassegna iridata. Il quartetto tricolore tornerà in scena questa sera (ore 21.00) per affrontare la Svizzera in uno scontro diretto di altissimo spessore tecnico. Negli ultimi precedenti Stefania Constantini e compagne hanno dimostrato di poter tenere testa alla corazzata elvetica, capace di conquistare la medaglia d’oro negli ultimi quattro ...