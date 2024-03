Corsa playout Obiettivo | lasciare gli emiliani a -6

(Di sabato 23 marzo 2024) È tempo della prima finale per l’OraSì Ravenna che questa sera, con palla a due alle ore 20,30 (dirigono i signori Guarino e Palazzo di Campobasso), fa visita alla Logimatic Group Ozzano in un match dal peso specifico elevatissimo. I giallorossi, infatti, al momento occupano l’ultimo posto utile per evitare il girone dantesco deimentre Ozzano insegue a quattro punti di distanza. Vincere questa gara di fatto consentirebbe a Bedetti e compagni di mettere un gap decisivo nei confronti dei rivaliche risulterebbero staccati di sei lunghezze e con il doppio confronto a sfavore. È molto consapevole dell’importanza della posta in palio anche coach Bernardi. "Con Ozzano – analizza il coach dell’OraSì - incomincia il periodo clou di questa stagione di Ravenna. Arriviamo a questo scontro diretto ben consci della situazione. La squadra questa ...

