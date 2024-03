Promozione Il Bibbiano San Polo non fallisce Luzzara in caduta libera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 18 marzo 2024)0 CASTELLANA FONTANA 3: Tosi, Bonaccio (41’ st Donelli), Saviola, Parisi, Flisi, Bartoli (9’ st Oliverio), Martino (7’ st Nunziata), Kpalobi (7’ st Gozzi), Gualtieri (22’ st Ligabue), Tinterri, Lomellini. A disp. Bellan, Saccani, Quartaroli, Trentini. All. Iotti. CASTELLANA: Castagnetti, Di Cosmo, Groppi, Alberici, Domenichetti, Di Placido, Cecere, Monopoli, Cantiello (43’ st Valentini), Fanelli, De Sanctis (28’ st Lucanto). A disp. Pittaluga, Parenti, Masour, Di Maggio, Sartori. All. Della Giovanna. Arbitro: Leotta di Bologna. Reti: 24’ Cecere; 15’ st rig. e 37’ st rig. Cantiello. Note: espulsi al 33’ st Tinterri per doppio giallo e Nunziata per proteste. Amm. Bartoli, Parisi, Cantiello, Domenichetti.