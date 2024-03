Pechino Express 2024 al via | coppie concorrenti in gara tra Vietnam | Laos e Sri Lanka

(Di martedì 5 marzo 2024) (Adnkronos) –prende il via giovedì 7 marzo, con ledialla scoperta della 'Rotta del Dragone'. Il travel reality su Sky e Now, con la '' trae Sri, propone il cast composto da una serie di formazioni: Fabio ed Eleonora Caressa, 'I Caressa', Damiano e

Giovedì 7 marzo prenderà il via su Sky la nuova edizione di Pechino Express , l’undicesima, che quest’anno vedrà la conduzione in coppia di Costantino della ... (isaechia)

Guida TV SKY / NOW | 3 - 9 Marzo 2024 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi ... (digital-news)

Chi è Kristian Ghedina: tutto sull'ex sciatore e concorrente di Pechino Express: Nato il 20 dicembre 1969 a Pieve di Cadore, Kristian Ghedina ha iniziato a sciare fin da bambino. Crescendo nell'ombra delle maestose Dolomiti, ha sviluppato una passione per lo sci che lo ha portato ...trend-online

Pechino Express riparte con la nuova stagione: coppie, percorso e anticipazioni: Zaino in spalla e scarpe allacciate, è tempo di fare il check-in per partire alla ricerca di luoghi sorprendenti e straordinari: la nuova edizione di Pechino Express prende il via giovedì 7 marzo in ...mondotv24

Pechino Express 2024, concorrenti pronti a partire: "Ti spoglia e ti fa riflettere". Costantino svela chi l'ha sorpreso: Si è svolta proprio questa mattina la Conferenza stampa per la presentazione di Pechino Express 2024. I protagonisti dell’avventura, che presto potremo vedere sul piccolo schermo, hanno raccontato le ...libero