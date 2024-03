Malore a bordo a largo di Capraia | salvato dall’elisoccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Isola di, 5 marzo 2024 –grazie all’arrivo dell’elisoccorso della capitaneria di porto di Sarzana-Luni. Il protagonista della disavventura è un membro dell’equipaggio della European Fisheries Control Agency, nave che stava svolgendo il suo servizio di monitoraggio a tutela della pesca a circa 10 miglia a nord est dell’Isola di. Il comando è stato allertato dalla capitaneria di Livorno poco prima delle 21.30. A levarsi in volo l'elicottero Nemo 04, che in meno di un'ora è riuscito a raggiungere la nave. Il ferito aaveva accusato unper il quale l'intervento tempestivo dell'elicottero è stato fondamentale per la sua sopravvivenza. L'uomo è stato recuperato e portato agli Spedali Riuniti di Livorno per le cure del caso.