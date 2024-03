Oro in rialzo in avvio di contrattazioni: il contratto spot scambia a 2.029 ,26 dollari l'oncia con un aumento dello 0,16%. (quotidiano)

Avvio in rialzo per le quotazioni del l'oro : il contratto spot scambia a 2.034 ,17 dollari l'oncia con un progresso dello 0,14%. (quotidiano)

Mercato azionario oggi: aggiornamenti in tempo reale: 3 ore faI servizi di pubblica utilità si distinguono in una giornata negativa per le azioniLunedì le tre medie principali hanno raffreddato il rally del ...iltarlopress

L'oro è in rialzo, a 2.117,68 dollari l'oncia: Momenti di tensione questa mattina davanti al palazzo della Regione, dove è riunito il consiglio provinciale per la discussione del ddl sull’abbattimento degli orsi pericolosi. Gli attivisti pro orsi ...altoadige

Mercati positivi, Milano resta alla finestra: Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,086. Forte rialzo per l'oro, che segna un guadagno dell'1,65%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,97% ...finanza.repubblica

Borsa ultime notizie: Saipem e Diasorin sostengono Piazza Affari, perde colpi Ferrari: Le Borse dell’Europa restano miste mentre i futures di Wall Street prevedono un avvio negativo. Il morale degli investitori nella zona euro migliora, ma con la Germania in recessione la speranza di un ...firstonline.info

Inizia la resa dei conti per le memecoin: SHIB, PEPE e NUGX: Shiba Inu e Pepe si danno da fare e tracciano una rotta rialzista, ma NuggetRush è pronta a sovraperformare sia SHIB che Pepe.punto-informatico