Darmian stacca un grande traguardo con l’Inter | solo applausi!

(Di martedì 5 marzo 2024)stakanovista e professionista serio. Arriva uncon la maglia del, raggiunto ieri sera contro il Genoa.? Matteofa quota 150 presenze con la maglia del. Il difensore nerazzurro, che ieri è entrato nella ripresa al posto dell’ammonito Denzel Dumfries, hato l’ennesimocon la maglia della Beneamata.lo celebra tramite un post su Twitter: 1?5?0? in #ForzaInter #InterGenoa — Inter (@Inter) March 5, 2024 Meritate! Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

La forza dell'Inter è l'identità: sempre uguale a sè stessa come solo le grandi sanno essere: Partite semplici o scontri diretti, squadra A o squadra B: il risultato è sempre lo stesso cioè una squadra che sa gestire il pallone e verticalizzare ...sportmediaset.mediaset

La grande abbuffata: l'Inter non vuole proprio fermarsi, poker servito al Lecce (a zero). Lautaro, carica dei 101: Non provate a fermarci. Questo è il messaggio che l'Inter manda ancora una volta a tutte le squadre del campionato italiano. Arriva il decimo successo in questo 2024 su dieci ...fcinternews

Angolo Tattico - Lo spazio lasciato a Dumfries, gli anticipi di Witsel, la duttilità di Barella, la profondità di Morata: Darmian sulla destra fatica a proporsi ed è impreciso tecnicamente ... con il francese degli spagnoli che si stacca dalla marcatura di de Vrij e dello stesso Pavard e viene a giocare in mezzo, appena ...fcinternews