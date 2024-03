Le sorti del Pd nelle mani del tandem “BersElly” | la coppia fissa

(Di lunedì 4 marzo 2024) Unatanto celebre quanto improbabile. Ma si sa, l'amore non ha età, perché il cuore non ha rughe. Un sentimento legato, è bene sottolinearlo, esclusivamente alla visione politica di un partito che, negli ultimi dieci anni, ha portato a termine più giravolte di una trottola impazzita. Da un mese a questa parte, il connubio tra la leader del Partito Democratico Elly Schlein e l'ex segretario dello stesso partito, Pier Luigi Bersani, si è fatto strettissimo. Il 9 febbraio, durante la trasmissione "Di Martedì", l'uomo che vedeva la mucca nel corridoio bussare alla porta,festò pubblicamente il proprio sostegno all'attuale numero uno del Nazareno. «A me piace, penso sia la persona in grado di fare da ponte tra sensibilità antiche e nuove». Successivamente, il 20 febbraio, a cinque giorni dal voto in Sardegna, i due esponenti progressisti volarono ...

L’inaugurazione dell’ Anno giudiziario è, per definizione che le attribuisce il CSM stesso, una cerimonia. In quanto tale, nessuno dovrebbe avere da eccepire se ... (affaritaliani)

Tempo di lettura: 2 minutiNel primo pomeriggio di ieri si è tenuta nella sede dell’ente in via Mazzini, l’ assemblea dei sindaci dell’Azienda Speciale ... (anteprima24)

Periodo piuttosto complicato per Fedez , che si ritrova oggi a fare i conti non solo con il gossip sul suo conto (e sulla presunta separazione da Chiara ... (blogtivvu)

Gite scolastiche, nel 2023 solo il 48% degli studenti è riuscito a partire. Un viaggio costa 700-800 euro in Italia, fino a 1500 euro per mete estere: Stessa sorte per il viaggio in Andalusia del liceo Augusto di Roma, il cui costo di 620 euro (volo low cost e pranzi esclusi) si è rivelato proibitivo per molti studenti. I dati confermano la gravità ...orizzontescuola

Perché Warren Buffett è pessimista sul futuro delle utility elettriche: Ma c’era una differenza chiave. Come investitore, era deluso dalle prestazioni delle linee ferroviarie BNSF, ma riconosceva il notevole potenziale economico del settore, la sua centralità per ...money

Monza, che crescita per Andrea Carboni: ogni giorno un qualcosa in più: “Chi subentra ha una responsabilità più importante di chi gioca titolare, per me è fondamentale” è un mantra che mister ...monza-news