Fleximan | quanto mi costi Quasi centomila euro per reinstallare i velox

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il primo è stato quello di Osteria sul Dismano, nella notte tra il 25 e il 26 gennaio scorso. Poi, subito in quella successiva, era toccato a Castel Bolognese, sulla provinciale Borello. E poi, ancora: la mattina del 30 gennaio non c’era più quello sulla circonvallazione di Faenza in direzione Forlì, tra il 6 e il 7 febbraio è stato tagliato quello a Sant’Alberto in via Mandriole, tra il 14 e il 15 gennaio quello sulla San Vitale verso Russi. In totale cinque autoabbattuti dao chi per lui (perché è evidente che al primo del Polesine siano poi seguiti vari emulatori in più zone del Nord Italia) in provincia di Ravenna. Un numero che fa del nostro territorio il più colpito in Romagna e tra i più colpiti in tutta la regione. E dove serviranno100miladi soldi pubblici per riparare ai danni: ...