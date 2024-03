Dossieraggio Capitale | spuntano anche i nomi di Rampelli | Michetti e Sorbello

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un dossier, commissionato da un misterioso burattinaio per tentare di impedire il cambiamento a Roma. Il sistema di spionaggio, al quale dal 2019 al 2022 si sarebbe dedicato illecitamente il finanziere della Direzione Nazionale Antimafia Pasquale Striano, era stato messo in moto, seppur non si sa ancora perché e per ordine di chi,nella corsa alla poltrona per il sindaco di Roma. Tra i trecentoa livello nazionale oggetto delle interrogazioni abusive nelle bdati riservate,infatti i protagonisti dell'ultima kermesse elettorale del Campidoglio, finita con l'elezione del dem Roberto Gualtieri. Era il marzo del 2021 e il centrodestra aveva già avviato le consultazioni interne per la scelta del candidato unitario da indicare per la corsa allo scranno più alto di Roma. Dal ...