Almanacco del 04-03-2024 ore 07 | 30

(Di lunedì 4 marzo 2024)del giorno lunedì 4 marzo andiamo a iniziare una nuova settimana Buona giornata da parte di Francesco Vitale oggi a Chiesa di San Casimiro il nome origine dal polacco di conforto composto da casa come andare e mi era famoso illustre significa persona potente e c’è nel comandare il proverbio si dice se vuoi riempire Le Botti Zappa fondo e Pota corto i nati di oggi sono Antonio Vivaldi Lucio Dalla Umberto Tozzi Noi andiamo a fare Invece gli altri di buon compleanno andiamo a regalare Oggi che orari ha Gianfranco Mena Letizia e Maria buonissima giornata a ciascuno di voi e a E allora E allora andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo il 4 marzo del 1848 viene promulgato lo statuto fondamentale del Regno d’Italia meglio noto come Statuto Albertino dal nome di Carlo Alberto il sovrano che lui Ma no nel 1875 inizia Parigi la conferenza che porterà 17 Nazioni a ...