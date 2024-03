Incidente in A4 | scende dall’auto a bordo strada e muore travolto da un camion

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Un uomo di 60 anni è statoe ucciso sul colpo da un autocarro sull’autoA4 nei pressi di Bergamo. L’è avvenuto intorno alle 3.30 nella notte tra venerdì e sabato. La vittima era residente a Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era adi una Fiat Panda quando si è fermato in una piazzola di sosta al chilometro 181 all’altezza di Portico, è sceso e ha percorso appena qualche passo prima di esseredalche stava viaggiando sulla prima corsia. L’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica, ma per il sessantenne era troppo tardi e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Illeso l’autista del mezzo pesante.