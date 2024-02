Torino | gruppo di antagonisti assalta una Volante davanti alla questura Mattarella esprime solidarietà agli agenti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) A, unformato da circa 50 autonomi dei centri sociali ha circondato un’auto della polizia per liberare un uomo di origini marocchine che doveva essere accompagnato in un centro di rimpatrio per essere estradato. Alcuni hanno cercato di aprire le portiere dell’auto e preso a calci e pugni la. Glisi sono spostati in corteo, danneggiando alcune auto in transito. Un agente è rimasto lievemente ferito, fermate quattro persone. Il presidente della Repubblica Sergioha chiamato il capo della polizia per essere informato di quanto avvenuto e perredella pattuglia aggredita a ...