Pippo Baudo minaccia Amadeus | «Non ci credo che hai voglia di smettere Tu ci ripenserai | l’anno prossimo torni a Sanremo» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 29 febbraio 2024) «Non ci, che senti la stanchezza, che haidi. Tu ci, tornerai aprestissimo. Anzici». Parola diche, ospite a La Tv fa 70, programma condotto da Massimo Giletti su Rai1 in occasione dei 70 anni della tv italiana, non è convinto che quello appena chiuso sia l’ultimo Festival diper. Così, il gigante di viale Mazzini e non solo,il collega, ospite in studio da Giletti. Ama deve tornare sul palco dell’Ariston. Quasi come se fosse un imperativo. Una richiesta che non è passata inosservata sui social.che diventa PORTAVOCE ...