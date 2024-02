Piazza della Loggia | le ' ragazze' per la prima volta parti civili

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) AGI - Avevano 16 e 17 anni quando rimasero ferite nello scoppiobomba in, snodo cruciale nella stagione delle stragi. Solo oggi, all'apertura del 17esimo processo in una storia giudiziaria che sembra non avere fine, si è saputo che per lachiederanno di essere. Francesca Inverardi e Beatrice Capra, di un anno più grande, saranno tra le decine di persone che daranno anche un contributo come testimoni nel ricordo di quel giorno nel processo a Roberto Zorzi, imputato con l'accusa di essere stato uno degli esecutori dell'attentato. E, se dovesse essere condannato, potranno vedersi risarcire i danni come le altre 21, tra enti (anche Comune e sindacati) e ...