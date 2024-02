Pedullà | «Inter | squadra ingiocabile E sono preparati per l’anno prossimo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Alfredo, noto giornalista sportivo, nel corso della puntata di questa sera a Sportitalia, ha commentato la roboante vittoria da parte dell’contro l’Atalanta. LAVORO – Nel corso della puntata di Sportitalia, Alfredo, nel corso del post-partita di-Atalanta, ha commentato la vittoria dei nerazzurri contro la Dea. Queste le sue parole: «Corsa scudetto finita? Sì. Non per i dodici punti, ma perchéinviolabili. I punti sicuramente non li riprendi, questo è il quarto 4-0 di fila. Fanno cleen-sheat come se fosse una cosa normale. Oggi hanno vinto contro unache stava davvero bene. Non solo il gruppo consolidato, questacon Zielinski e Taremi e se non dovesse partire qualche big, in estate potrebbero fare solo un piccolo ...