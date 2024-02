Emergenze | troppo pochi i vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024)delin provincia: solo 20 ogni turno, dalle 8 alle 20 e dalle 20 alle 8 del mattino successivo, per coprire un territorio enorme, da Montignoso all’alta Lunigiana. Impossibili interventi immediati quando le chiamate si accavallano a ritmo continuo. E’ successo martedi: allagamenti, frane, alberi caduti e strade interrotte in contemporanea. "Con questi numeri i nostri pompieri devono fronteggiare molteplici difficoltà, e certo non dipende da loro ma dalla politica che non si rende conto che il soccorso dovrebbe essere una priorità – sottolinea il coordinamento Usb provinciale – . A quei cittadini che si sono lamentati chiediamo di riflettere: i pompieri sono 365 su 365 giorni a servizio di tutti e che anche tra mille difficoltà non lasciano in dietro nessuno".